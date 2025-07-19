Российские спортсмены столкнулись с «кулинарными испытаниями» на чемпионате в Сингапуре

Российские спортсмены, участвующие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, столкнулись с неожиданной проблемой — непривычной местной кухней. Об этом ТАСС рассказали синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко.

Спортсменки с недоумением поделились эмоциями о «специфическом зеленом пюре» и курятине со «странной кожурой».

«Сейчас пью горячий шоколад, потому что готовят, допустим, зеленое пюре. Еда специфическая. Надо было взять что-нибудь с собой, как сделали некоторые страны», — сказала Гайдай.

Особые трудности испытывают пловцы, для которых отсутствие привычной каши стало настоящей проблемой. Спортсмен Денис Адеев с иронией отметил, что в Сингапуре под «кашей» понимают «воду вперемешку с рисом», что совершенно не соответствует ожиданиям российских пловцов.

Ситуацию усугубляют строгие ограничения — спортсмены не могут покидать отель и пробовать другую еду в городских ресторанах до окончания соревнований. Это создает дополнительный стресс для участников турнира, которым важно поддерживать привычный режим питания во время состязаний.

Чемпионат мира в Сингапуре начнется 26 июля и продлится до 3 августа. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев двумя словами высказался о запрете георгиевской ленты для российских гимнастов.