В Ярославской области 30 сентября объявили днем траура по погибшим при пожаре

Глава Евраев: 30 сентября в Ярославской области пройдет день траура по погибшим

Безопасность

30 сентября в Ярославской области объявлено днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, пишет ТАСС.

В день траура на зданиях органов власти приспустят государственные флаги. Региональным телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отказаться от развлекательных передач, мероприятий и других подобных программ.

Ранее МВД назвало первые действия при утечке банковских данных.

Читайте также

Атака на Москву: поврежден объект МНПЗ, сбито 186 дронов

Атака на Москву: поврежден объект МНПЗ, сбито 186 дронов

Роспотребнадзор усилил контроль из-за вспышки сыпного тифа в США

Роспотребнадзор усилил контроль из-за вспышки сыпного тифа в США

Россиянин в порыве гнева жестоко забил знакомого ударами ножа

Россиянин в порыве гнева жестоко забил знакомого ударами ножа

Рейды полиции в Рязанской области: задержаны трое находящихся в федеральном розыске

Рейды полиции в Рязанской области: задержаны трое находящихся в федеральном розыске

Адыгея и Кубань под атакой БПЛА: обломки повредили дома

Адыгея и Кубань под атакой БПЛА: обломки повредили дома

В Новосибирске Kia Rio влетела в фуру и загорелась: один погиб

В Новосибирске Kia Rio влетела в фуру и загорелась: один погиб

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 сентября 2026: погибшие на Кубани, 11 дронов над Москвой

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 сентября 2026: погибшие на Кубани, 11 дронов над Москвой

Второй смертельный случай за месяцы: медведьнапал на человека

Второй смертельный случай за месяцы: медведьнапал на человека

Следил за сыном и снимал на камеру: соседи рассказали о задержанном за насилие над детьми

Следил за сыном и снимал на камеру: соседи рассказали о задержанном за насилие над детьми

Ми-8 жестко сел в Эвенкии: пострадали бортмеханик и фельдшер

Ми-8 жестко сел в Эвенкии: пострадали бортмеханик и фельдшер

Ульяновск подвергся крупной атаке беспилотников

Ульяновск подвергся крупной атаке беспилотников

Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников

Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников

Добавьте mosregtoday.ru в избранное