В Ярославской области 30 сентября объявили днем траура по погибшим при пожаре
Глава Евраев: 30 сентября в Ярославской области пройдет день траура по погибшим
30 сентября в Ярославской области объявлено днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, пишет ТАСС.
В день траура на зданиях органов власти приспустят государственные флаги. Региональным телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отказаться от развлекательных передач, мероприятий и других подобных программ.
Ранее МВД назвало первые действия при утечке банковских данных.