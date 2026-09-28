Мощный взрыв прогремел в центре Киева: над городом поднялся черный дым

В центре Киева днем 28 сентября произошел мощный взрыв, после которого над городом поднялся черный дым. О происшествии сообщил корреспондент Financial Times на Украине Кристофер Миллер, а местные СМИ рассказали о крупном пожаре в центральной части столицы, сообщает Lenta.ru.

Что известно о происшествии

По словам Миллера, взрыв произошел после атаки на объект в центре Киева. На месте возникло возгорание, а густой черный дым оказался виден над столицей.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении беспилотника на нежилое здание в Шевченковском районе. По его данным, на объекте начался пожар, к месту происшествия направились экстренные службы.

Пожар виден в районе Золотых Ворот

Украинские СМИ сообщили, что жители города наблюдали пожар в направлении исторического района Золотых Ворот. Информация о крупном возгорании в центральной части Киева появилась вскоре после сообщения о взрыве.

По данным украинских источников, днем 28 сентября в Киеве фиксировались и другие попадания. В частности, беспилотники атаковали нежилые объекты в Шевченковском и Дарницком районах.

В Киеве ранее также сообщали о взрывах

Накануне, 27 сентября, в столице Украины уже раздавались взрывы. В течение ночи и утром 28 сентября в нескольких районах города фиксировались повреждения и пожары.

По данным украинской стороны, утром пострадали 4 человека, а позднее число пострадавших в результате атак за 28 сентября увеличилось. Информация о последствиях происшествий в течение дня обновлялась.