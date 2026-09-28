Двигатель умирает в пробке: названа главная ошибка водителей, сокращающая ресурс мотора в городе

Бытует мнение, что размеренная езда по городу продлевает жизнь автомобилю. На деле все обстоит ровно наоборот: толкание в пробках изнашивает двигатель куда сильнее, чем трассовые пробеги. Об этом Авто Mail рассказал Константин Облащиков, эксперт по моторным маслам G-Energy компании «Газпромнефть — смазочные материалы».

Специалист напомнил простую истину: мотор живет не по одометру, а по моточасам. За час на шоссе автомобиль способен пройти сотню километров в стабильном режиме и с эффективным обдувом, тогда как в заторе за то же время он едва одолеет десять километров, непрерывно меняя режимы и простаивая на холостом ходу. Циклы разгона, резкого торможения и последующей стоянки создают пиковую нагрузку на узлы, провоцируя их преждевременный износ. Запускается целая цепочка разрушительных процессов: масло разжижается и ускоренно стареет, а на поршнях нарастает нагар.

По его словам, из-за неполного сгорания топливо просачивается через поршневые кольца в картер и снижает вязкость моторного масла. То же неполное сгорание порождает агрессивные кислотные соединения, которые расходуют нейтрализующие присадки задолго до плановой замены. В результате масло утрачивает моющие и диспергирующие свойства. При низких оборотах в камере сгорания просто нет условий для удаления нагара с днища поршня, и его слой становится толще. Этот слой работает как теплоизолятор: он ухудшает теплообмен, мешает правильному смесеобразованию и провоцирует детонацию, требуя от мотора все большей отдачи и сокращая его ресурс.

Эксперт добавил, что негативно сказывается на двигателе и система «старт-стоп». Во время остановок масло перестает циркулировать и запекается на горячих деталях, что ускоряет окисление и лишает его защитных свойств. Кроме того, при каждом новом пуске подшипники коленвала какое-то время вращаются без масляного клина, поскольку гидродинамический режим трения не устанавливается мгновенно. Если же масло разжижено топливом, клин формируется еще позже, увеличивая риск износа.

По его мнению, чтобы минимизировать вред от городской езды, эксперт советует проверять уровень масла раз в две недели и сокращать интервал его замены с 10–15 тыс. километров до 5–7 тыс., ведь короткие поездки, частые пуски и работа на холостом ходу — это тяжелые условия эксплуатации. Выбирать масло стоит исходя из требований автопроизводителя: нужной вязкости по SAE и спецификаций API, ACEA или ILSAC. Для города предпочтительна синтетическая база с хорошей стойкостью к окислению и топливному разжижению. И наконец, регулярно выезжайте на свободную трассу, давая двигателю поработать 15–20 минут на стабильно высоких оборотах — выше 3500 в минуту. Высокая температура камеры сгорания и повышенные инерционные нагрузки эффективно выжигают нагар на поршнях.

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