Врач рассказал, чем опасна длительная прогулка под дождем

Длительное пребывание под дождем в мокрой одежде и обуви на холоде и ветру может привести к переохлаждению и временно снизить защитные функции организма. Об этом « Газете.Ru » рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, из-за охлаждения нарушается терморегуляция, а иммунная система некоторое время работает менее эффективно. На этом фоне может повыситься риск ОРВИ и гриппа, а у людей с хроническими заболеваниями — вероятность обострения бронхита, астмы, цистита и других патологий.

Специалист отметил, что особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями, поскольку переохлаждение может переноситься ими тяжелее.

Регулярное пребывание под холодным дождем, по мнению Умнова, также способно негативно влиять на состояние волос из-за спазма сосудов кожи головы.

При этом короткая прогулка под дождем обычно не представляет серьезной опасности, если после нее быстро снять мокрую одежду, высушить волосы и согреться. При появлении симптомов заболевания врач рекомендует обратиться за медицинской помощью.

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