В Ярославской области ввели режим ЧС после пожара на пиротехническом заводе

Глава Евраев: после пожара в Кубринске в Переславль-Залесском округе объявили ЧС

Безопасность

В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара на предприятии по производству пиротехники в Кубринске. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, пишет «Газета.Ru».

На месте работают около 200 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Открытое горение локализовано, специалисты проводят проливку помещений. Для координации работ создан оперативный штаб.

Из-за пожара значительная часть Кубринска осталась без электричества. Для социальных объектов доставляют генераторы. В Кубринске и Нагорье также подготовили пункты временного размещения, однако обращений от жителей пока не поступало. С родственниками погибших работают психологи.

Пожар произошел 28 сентября. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания, после чего огонь перекинулся на пиротехническую продукцию, вызвав взрывы. В результате были разрушены два здания.

По последним данным, погибли 14 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в Ярославской области пройдет день траура по погибшим.

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