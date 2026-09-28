Сербия выберет парламент 25 октября: политолог рассказал, почему Вучич идет в премьеры

Александр Вучич покинул пост президента Сербии 27 сентября, однако уходить из политики не намерен. Уже через четыре недели страна выберет новый парламент, и его партия рассчитывает вернуть лидера во власть — теперь в качестве премьер-министра. Политическая рокировка вызывает вопросы о том, как она отразится на отношениях Белграда с Москвой и Западом. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» .

Путь Вучича в большую политику начался в 1993 году через Сербскую радикальную партию Воислава Шешеля: уроженец Белграда, выпускник юридического факультета, он сразу получил депутатский мандат, а годом позже стал генсеком партии. Это был националистический лагерь времен распада Югославии с жесткой позицией по Косово и сопротивлением западному влиянию. В 1998 году при Милошевиче он возглавил Министерство информации, проводя жесткую политику в отношении независимых СМИ: при нем был принят закон, позволявший объявлять издания опасными для государства, а в 1999-м три СМИ оштрафовали по его собственному иску. Закон отменили лишь в 2001 году после падения режима Милошевича.

Еще семь лет Вучич оставался в радикальной партии, пока в 2008-м вместе с Томиславом Николичем не основал Сербскую прогрессивную партию. Тогда же заговорили о вступлении в ЕС, хотя позиция по Косово осталась прежней: независимость края Белград не признает. После победы партии на выборах 2012 года Вучич стал первым вице-премьером и министром обороны, в 2014-м возглавил правительство, а в 2017-м был избран президентом. Национальная тема в его политике сохранилась, несмотря на разговоры об инвестициях, реформах и переговорах с Европой — именно в этом сочетании политологи видят одну из причин его политической устойчивости.

Что касается России, оценки ее политики Вучича разнятся. Белград отказался вводить санкции против Москвы, и Вучич неоднократно объяснял это тем, что сербы сами пережили западные санкции и не хотят применять их к другой стране. Есть и практические причины: Россия поставляет газ на выгодных условиях и поддерживает Белград в вопросе Косова. При этом Сербия заявляет о поддержке территориальной целостности Украины и продолжает сотрудничать с ЕС, в том числе чтобы через ее территорию не обходили санкции против России. По данным Еврокомиссии, к октябрю 2025 года Сербия поддержала 63% внешнеполитических заявлений и решений ЕС, но к санкциям против России не присоединилась. В марте Вучич поблагодарил Владимира Путина за продление поставок газа еще на три месяца на прежних выгодных условиях — цена оставалась привязана к нефти и была примерно вдвое ниже рыночной.

Одновременно Белград сохраняет контакты с Киевом: в августе Вучич принял Владимира Зеленского, обсудив торговлю, энергетику и восстановление Украины, и вновь заявил о поддержке украинской территориальной целостности. Зеленский поблагодарил Белград за поддержку независимости и отношение к украинцам, нашедшим там убежище.

Отдельным камнем преткновения стали поставки сербского оружия. Financial Times в 2024 году оценивала стоимость сербских боеприпасов, попавших на Украину через третьи страны, примерно в 800 млн евро. Вучич признал оценку в целом правдоподобной, пояснив, что Сербия продает продукцию другим покупателям, но не поставляет ее Киеву напрямую. В мае 2025 года Служба внешней разведки назвала такую торговлю «ударом в спину». Вучич отверг часть обвинений, но пообещал вместе с российской стороной выяснить маршруты поставок. Речь не шла о доказанном прямом контракте с Киевом, однако для Москвы важен конечный пункт назначения боеприпасов, а для Белграда — работа оборонных предприятий, где заняты около 24 тыс. человек. Этот спор наглядно показывает, почему близкие отношения с Москвой не означают совпадения позиций по каждому вопросу. В августе 2026 года, отвечая Die Welt, Вучич заметил, что Украина показала способность защищаться, а Россия потеряла влияние, например на Кавказе, и мир сегодня выглядит иначе, чем пять-шесть лет назад. В итоге он признает территориальную целостность Украины, но напоминает Западу о бомбардировках Югославии в 1999 году и споре вокруг Косова, сохраняет отношения с Москвой и отказывается от санкций, одновременно признавая, что СВО изменила положение России. Эксперты рассматривают такой курс не как поворот в сторону одной из сторон конфликта, а как попытку сохранить свободу решений в собственных интересах.

Политолог Евгений Минченко уверен, что Вучич и дальше будет пытаться усидеть на двух стульях.

Он находится в очень сложном коридоре: окружение ЕС, сильная внутриэлитная борьба, молодежные протесты. Выживает как может, — пояснил эксперт.

По его мнению, Вучич продолжит «болтаться между Россией и Западом». Сам политик признавался, что почти каждая встреча в Европе была для него мучением: первым вопросом всегда было «почему вы не ввели санкции против России». С русскими тоже было тяжело, поскольку их цель — сохранить контроль над NIS, крупнейшей сербской нефтяной компанией, а цель других — забрать его.

В этом противоречии Минченко видит отличие Вучича от Виктора Орбана, у которого база оказалась сильнее и идеологически, и с точки зрения опоры на элитные группы. Однако даже эшелонированная система поддержки не спасла венгерского политика от поражения: если в 2022 году «Фидес» победила в 87 одномандатных округах, то в 2026-м — лишь в десяти. Шансы Вучича возглавить правительство Минченко оценивает как достаточно высокие — более 50%.

Уход с президентского поста эксперт рассматривает как техническую технологию сохранения власти: «Президент свой, премьер-министр — теперь он». Сам Вучич объяснил отставку желанием пройти парламентскую кампанию как обычный гражданин, назвав это честным. Одновременно он подписал решение о помиловании 49 человек, включая участников противостояния вокруг студенческих протестов, представив это как жест примирения. До этого почти два года продолжались массовые выступления после обрушения навеса вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек: протестующие связывают трагедию с коррупцией и требуют ответственности, власти обвинения отвергают. После отставки обязанности президента перешли к председателю парламента Ане Брнабич, а голосование за нового главу государства должно состояться не позднее конца декабря.

Если партия Вучича соберет большинство на выборах 25 октября, премьерство даст ему иной формальный центр исполнительной власти. Однако исход голосования не предрешен: июньский опрос CRTA показывал преимущество студенческого списка, сентябрьский Faktor plus — преимущество списка Вучича. Вучичу помогает и освещение в СМИ: по данным CRTA, с 14 по 20 сентября ему досталось 46% эфирного времени, выделенного политикам на четырех национальных каналах, тогда как о студенческом списке говорили реже и в основном негативно. Это дает власти преимущество в информационном поле, но не означает, что недовольство исчезло. Если Вучич возглавит правительство, его внешняя политика, скорее всего, сохранится: Сербия продолжит покупать российский газ и избегать санкций, одновременно поддерживая контакты с Украиной и добиваясь сближения с ЕС. Изменить курс могут победа студенческого списка, необходимость коалиции или позиция нового президента. Поэтому предстоящие выборы решат не только, получит ли Вучич новую должность, но и сможет ли он дальше проводить привычную политику между Москвой и Брюсселем.

Ранее в Госдуме предсказали судьбу отношений России и Сербии после ухода Вучича.