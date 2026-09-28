Sohu: Россия парализовала «нерв» ВСУ

Sohu сообщило о «парализованном нерве ВСУ» после удара по Starlink в Киеве

Политика

Россия вовремя распознала реальную цель призывов Украины к энергетическому перемирию и ответила ударом по центру Starlink в Киеве, который парализовал «нервную систему» ВСУ. Об этом сообщает Sohu.

Автор напоминает: президент России Владимир Путин назвал предложение перемирия от Киева детскими играми. Оно последовало после масштабной провокации — налета украинских дронов на территорию РФ в период выборов в Госдуму. Киев надеялся вызвать панику, но получил серьезный ответ. Почти сразу российские военные ударили по ключевому центру обработки данных в Киеве, обеспечивавшему работу Starlink. Сеть связи украинской армии мгновенно нарушилась, и эту боль ощутила вся система командования на передовой.

По мнению издания, стремление Киева к перемирию продиктовано корыстными интересами: Россия должна прекратить удары и снять блокаду Черного моря, что позволит возобновить экспорт украинской сельхозпродукции, а доходы пойдут на поддержку ВСУ. Кроме того, украинские силы получили бы передышку. Путин знает об этой тактике и дал понять: Москва будет принимать решения только исходя из собственных интересов. Продолжающиеся атаки на склады и порты не дают противнику получать выручку от экспорта, а уничтожение логистики нарушает поставки боеприпасов и топлива на фронт.

Таким образом, Китай фактически признает: Россия не ведется на дипломатические уловки, а действует на опережение. И пока Киев пытается выторговать паузу, Москва методично выбивает инфраструктуру, от которой зависит боеспособность ВСУ.

Ранее в Германии заявили о самоуничтожении Украины.

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