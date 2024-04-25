Российские судебные приставы ведут розыск футболиста Промеса в связи с долгами его компании
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Судебные приставы РФ ведут розыск полузащитника футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса ищут в связи с долгами его компании. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что спортсмен является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой Федеральная служба судебных приставов ведет два исполнительных производства.
Отмечается, что на сегодняшний день организация накопила долг в размере примерно 165 тыс. рублей. Кроме того, налоговые долги имеются также и у самого Промеса в сумме 404 тыс. рублей. Он уже не получает зарплату в футбольном клубе. До этого ежегодный оклад футболиста составлял 3,5 млн евро, а с бонусами — почти 4,2 млн евро.
Ранее сообщалось, что спортсмену грозит тюремный срок и в родных Нидерландах, где его обвиняют в нападении с ножом на двоюродного брата и в контрабанде наркотика. Футболист объявлен в международный розыск.