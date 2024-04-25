Российские судебные приставы ведут розыск футболиста Промеса в связи с долгами его компании

Судебные приставы РФ ведут розыск полузащитника футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса ищут в связи с долгами его компании. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что спортсмен является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», против которой Федеральная служба судебных приставов ведет два исполнительных производства.

Отмечается, что на сегодняшний день организация накопила долг в размере примерно 165 тыс. рублей. Кроме того, налоговые долги имеются также и у самого Промеса в сумме 404 тыс. рублей. Он уже не получает зарплату в футбольном клубе. До этого ежегодный оклад футболиста составлял 3,5 млн евро, а с бонусами — почти 4,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что спортсмену грозит тюремный срок и в родных Нидерландах, где его обвиняют в нападении с ножом на двоюродного брата и в контрабанде наркотика. Футболист объявлен в международный розыск.