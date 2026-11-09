Что страшнее на дорогах Рязанской области: областная ГИБДД усилила рейды в выходные дни

За минувшие выходные и прошедшую пятницу сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области выписали 815 протоколов за нарушения правил дорожного движения. Статистика трехдневного дежурства показала, что главной угрозой на трассах остается нетрезвое вождение. Об этом сообщает издание 7info .

Девять автомобилистов сели за руль под градусом, причем восемь из них наотрез отказались ехать в медучреждение для официального освидетельствования, а один оказался заядлым рецидивистом, который сел пьяным за руль повторно. В отношении всех девяти нарушителей инспекторы уже оформили административные материалы, которые грозят им не только крупными штрафами, но и лишением свободы в случае с повторным задержанием.

Однако пьяные водители — лишь верхушка айсберга. В ходе масштабных профилактических рейдов дорожная полиция выявила еще несколько сотен нарушений, напрямую влияющих на безопасность. 156 человек предпочли ездить «в танке» с глухой тонировкой, полностью лишив себя бокового и заднего обзора. 66 профессиональных шоферов на грузовиках проигнорировали правила эксплуатации тяжелой техники, создавая риски для всех участников движения. Десять человек выехали на дороги общего пользования вообще без права управления, а двенадцать пешеходов нарушили правила, рискуя попасть под колеса.

Госавтоинспекция региона делает ставку на жесткий контроль именно этих категорий. Управление многотонной фурой без должной квалификации, отказ подышать в алкотестер или глухая пленка на окнах — это не просто формальные поводы для штрафа, а прямая провокация аварийных ситуаций.

Ранее сообщалось, что сбежавшего после ДТП иностранца задержали на границе РФ спустя шести лет.