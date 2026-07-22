Н а территории жилого комплекса «Союзный» в Одинцове построили новый детский сад, четырехэтажное здание площадью почти 4 тыс. кв. м рассчитано на 245 мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Для детей обустроили групповые помещения, спортивные залы, комнаты отдыха и пространства для занятий музыкой, танцами и творчеством. Инспекторы ведомства провели итоговую проверку и выдали застройщику заключение о соответствии здания проекту. Теперь ему нужно будет получить разрешения на ввод сада в эксплуатацию.

На территории комплекса уже сданы три корпуса, в общей сложности там планируют построить шесть домов. Проект предусматривает всю необходимую инфраструктуру — магазины и кафе, оздоровительные учреждения, сервисные службы на первых этажах домов.

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