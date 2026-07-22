Без пробок, но с топливом: россиянка поделилась впечатлениями от поездки в Ялту

Российская тревел-блогерша поделилась расходами на автопутешествие из Керчи в Ялту. Несмотря на то, что ажиотаж и очереди на АЗС спали, стоимость топлива остается высокой — бензин АИ-95 продается по ₽0,275 тыс. за литр.