Без пробок, но с топливом: россиянка поделилась впечатлениями от поездки в Ялту
Блогерша описала поездку в Ялту фразой «очень надеюсь, ситуация нормализуется»
Российская тревел-блогерша поделилась расходами на автопутешествие из Керчи в Ялту. Несмотря на то, что ажиотаж и очереди на АЗС спали, стоимость топлива остается высокой — бензин АИ-95 продается по ₽0,275 тыс. за литр.
«Я очень надеюсь, что скоро ситуация нормализуется, и Крым снова будет ассоциироваться у всех только с морем, горами, красивыми дорогами и отдыхом», — заключила автор.
Детали поездки и ситуация на дорогах
Автор блога «Тут вам не там» рассказала о поездке по Крыму вместе с отцом:
- Стоимость топлива и поездки: Литраж АИ-95 обошелся путешественникам в ₽0,275 тыс. Всего на бензин по маршруту Керчь — Ялта ушло порядка ₽11 тыс.
- Обстановка на АЗС: Огромных очередей, наблюдавшимися ранее, на заправках уже нет, ситуативный ажиотаж спал.
- Дорожная ситуация: Машин на трассе немного, дорога до точки назначения прошла быстро и без задержек.