Какие специалисты рабочей сферы будут в дефиците ближайшие годы: данные Минтруда

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на конкурсе «Лучший по профессии» в Мордовии озвучил специальности, на которые ожидается высокий спрос в ближайшие годы. Рынку труда потребуется не менее 42 тысяч агрономов, ветеринарных фельдшеров и технологов сыроварения, передает РИА Новости.