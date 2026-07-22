Какие специалисты рабочей сферы будут в дефиците ближайшие годы: данные Минтруда
Минтруда Котяков: агрономы и сыровары будут на пике востребованности
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на конкурсе «Лучший по профессии» в Мордовии озвучил специальности, на которые ожидается высокий спрос в ближайшие годы. Рынку труда потребуется не менее 42 тысяч агрономов, ветеринарных фельдшеров и технологов сыроварения, передает РИА Новости.
Детали кадрового запроса
Выступая на открытии федерального этапа всероссийского конкурса, глава ведомства подчеркнул растущую значимость аграрного и пищевого секторов:
- Ключевые специальности: До 2032 года гарантированный высокий спрос сохранится на агрономов, фельдшеров-ветеринаров и технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения.
- Потребность в кадрах: По этим трем направлениям отечественная экономика в ближайшей перспективе испытывает кадровый запрос в объеме около 42 тысяч специалистов.
- Цель конкурса: Соревнование «Лучший по профессии», входящее в национальный проект «Кадры», направлено на популяризацию рабочих и аграрных специальностей среди молодежи.