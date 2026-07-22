В Орехово-Зуеве стартовало благоустройство в ходе капремонта школы № 16

На улице Мадонской, 4 Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт здания средней школы № 16, строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, оконных систем и дверей, благоустройство прилегающей к школе территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность объекта достигла 75%, в работах задействованы 75 рабочих и две единицы спецтехники. Площадь здания составляет более 7 тыс. кв. м, в нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.