На Урале экс-сотрудницу оборонного завода оштрафовали за попытку выехать в Абхазию
РГ: попытка увидеть Абхазию обернулась штрафом в ₽25 тыс. для екатеринбурженки
Бывшая сотрудница оборонного предприятия из Екатеринбурга попыталась пересечь границу с Абхазией, несмотря на действующий пятилетний запрет на выезд из-за допуска к гостайне. Суд назначил нарушительнице штраф в размере ₽25 тыс., пишет РГ.
Подробности инцидента и решение суда
Попытка совместить отдых в Сочи с экскурсией за рубеж обернулась для жительницы Урала уголовным делом:
- Суть нарушения: Женщина долгое время работала на оборонном заводе. При увольнении она подписала инструкцию о режиме секретности, лишающую ее права покидать РФ до 29 января 2030 года. Однако в сентябре 2025 года она решила поехать в Абхазию.
- Задержание: На пропускном пункте «Адлер-авто» туристка предъявила паспорт сотрудникам Пограничного управления ФСБ. В выезде ей было отказано, а материалы передали в правоохранительные органы.
- Приговор: Мировой судья Верх-Исетского района квалифицировал действия как покушение на незаконный выезд лица, допущенного к гостайне. Женщина полностью признала вину, раскаялась и получила штраф ₽25 тыс. в доход государства.