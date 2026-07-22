Холодильник для человека: в Японии придумали быстрый способ охладиться в жару

На фоне все более суровых летних волн жары в Японии появились необычные «холодильники для людей», пишет Daily Mail. Устройство Do Hiemon похоже на уличный автомат, но внутри представляет собой персональную охлаждающую кабину, в которую человек заходит на несколько минут.

Бокс высотой около 2,1 м сделан из нержавеющей стали. Внутри поддерживается температура примерно в 15 градусов Цельсия, а поток воздуха с температурой около пяти градусов направляется на голову, шею, плечи и спину. Производитель утверждает, что заметное облегчение можно почувствовать уже через пять минут, а 10 минут в кабине помогают снизить симптомы теплового истощения.

Предусмотрена и защита от переохлаждения: автоматический таймер отключает устройство через 20 минут. Дистрибьютор называет Do Hiemon первым решением для «полного охлаждения тела» и утверждает, что оно потребляет мало энергии.

Кабину установили на колеса, поэтому ее можно быстро размещать на стройках, фермах, в торговых центрах, школах, на фестивалях и спортивных объектах. Цена, правда, высокая — более 720 тыс. в пересчете на рубли.

Идея появилась на фоне опасной жары в Японии: в 2024 году от теплового удара там умерли 2160 человек, а нынешняя волна жары уже отправила несколько тысяч людей в больницы.