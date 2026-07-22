Настоящая золотая жила: «Росгеология» раскрыла детали крупнейшего открытия года
«Росгеология»: на границе Хакасии и Кузбасса нашли крупное месторождение золота
Холдинг «Росгеология» подвел итоги геологоразведки: самым крупным открытием 2025 года стало Федоровско-Кедровское месторождение рудного золота с суммарными запасами 28 тонн. Объект обладает высоким экономическим потенциалом благодаря легкообогатимым рудам и развитой инфраструктуре, пишет Коммерсантъ.
Детали открытия и перспективы освоения
По данным пресс-службы «Росгеологии» и руководства «РГ Консалтинг», новая металлогеническая зона обещает существенный прирост запасов:
- Запасы и параметры руды:
- На государственный баланс поставлено 21,7 тонны золота категорий $C_1+C_2$ со средним содержанием 1,56 г/т.
- Еще 6,3 тонны оценены как забалансовые запасы (за контуром карьера).
- География и состав: Объект расположен на границе Республики Хакасия и Кемеровской области. Включает три ключевых участка — Федоровский, Кедровский и Пахомовский.
- Планы по расширению: На лицензионной площади выявлены еще 4 перспективные зоны, где поисковые работы (2022–2025 гг.) подтвердили рудные тела большой мощности. В 2026 году там начнется этап оценочных работ.
Как подчеркнул гендиректор «РГ Консалтинг» Андрей Некрасов, сочетание доступной логистики и легкообогатимых руд делает Федоровско-Кедровское месторождение крайне привлекательным для освоения.