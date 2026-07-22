Настоящая золотая жила: «Росгеология» раскрыла детали крупнейшего открытия года

Еще 6,3 тонны оценены как забалансовые запасы (за контуром карьера).

География и состав: Объект расположен на границе Республики Хакасия и Кемеровской области. Включает три ключевых участка — Федоровский, Кедровский и Пахомовский.

Планы по расширению: На лицензионной площади выявлены еще 4 перспективные зоны, где поисковые работы (2022–2025 гг.) подтвердили рудные тела большой мощности. В 2026 году там начнется этап оценочных работ.