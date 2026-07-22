Выбежали из 4 мин: спортсменка из Мытищ выиграла первенство России
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Мытищи]
В Краснодаре на стадионе «Динамо» прошло Первенство России по легкой атлетике среди девушек до 16 лет. В состязаниях участвовали более 700 атлетов из разных регионов страны, знаковую победу одержала команды Московской облати.
Золотую медаль в эстафете 4×400 м завоевала сборная Подмосковья, в составе которой выступила воспитанница мытищинского клуба «Авангард» Ника Лохмотова. Подмосковные спортсменки преодолели дистанцию за 3 мин 50 сек, опередив соперниц. Подготовкой Лохматовой занималась тренер‑преподаватель Татьяна Гоманок. Нику искренне поздравили представители городского округа, пожелав ей новых спортивных свершений.