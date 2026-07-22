Частые переводы под прицелом: за что банк может заблокировать карту
ТАСС: переводы на личную карту могут расценить как скрытый бизнес
Систематические переводы денег от множества разных людей на личную карту одного человека могут быть расценены банком как ведение незарегистрированного бизнеса. В Сибирском ГУ Банка России рассказали, чем рискуют граждане и как обезопасить свои операции, пишет ТАСС.
В чем риск и как избежать блокировок
В пресс-службе регулятора разъяснили тонкости контроля за денежными переводами между физическими лицами:
- Причина подозрений: Если на карту гражданина регулярно поступают платежи от большого круга отправителей (например, за частные услуги или проезд), алгоритмы банка могут увидеть в этом признаки скрытой предпринимательской деятельности.
- Меры банка: Кредитная организация имеет полное право затребовать документы, подтверждающие легальность происхождения средств, или ограничить проведение подозрительных операций.
- Решение проблемы: Если переводы носят системный характер и образуют постоянный доход, регулятор рекомендует официально зарегистрировать ИП или оформить статус самозанятого. Это позволит легко подтвердить законность доходов как перед банком, так и перед клиентами.