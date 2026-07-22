Вытолкнуть лишнее: ученые объяснили, как мышцы живота промывают ткани мозга
Эксперт Литвинов: внутрибрюшное давление помогает очищать ткани головного мозга
Упражнения на пресс помогают выводить отработанную жидкость и токсины из тканей головного мозга. Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил, как сокращение мышц живота создает механический импульс, необходимый для очистки нервной системы. Об этом пишет ТАСС.
Как упражнения на пресс влияют на мозг
По словам старшего научного сотрудника ПНИПУ Валерия Литвинова, физическая активность в области живота запускает важный гидродинамический механизм:
- Механизм действия: При напряжении пресса возрастает внутрибрюшное давление. Через позвоночное венозное сплетение этот импульс передается в череп, смещая мозг на несколько микрометров вперед.
- Эффект выталкивания: Такое микросмещение оказывает мягкое механическое воздействие, буквально выталкивая токсины и отработанную жидкость из тканей в межоболочечное пространство.
- Факторы риска: Нарушение этого процесса (например, из-за хронически повышенного внутрибрюшного давления при ожирении) мешает естественной очистке мозга и может приводить к снижению когнитивных функций.