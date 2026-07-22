Вытолкнуть лишнее: ученые объяснили, как мышцы живота промывают ткани мозга

По словам старшего научного сотрудника ПНИПУ Валерия Литвинова, физическая активность в области живота запускает важный гидродинамический механизм:

Механизм действия: При напряжении пресса возрастает внутрибрюшное давление. Через позвоночное венозное сплетение этот импульс передается в череп, смещая мозг на несколько микрометров вперед.

Эффект выталкивания: Такое микросмещение оказывает мягкое механическое воздействие, буквально выталкивая токсины и отработанную жидкость из тканей в межоболочечное пространство.