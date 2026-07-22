В Сергиевом Посаде снесут два аварийных жилых дома

В Сергиевом Посаде стартовал снос двух аварийных многоквартирных домов № 11 и № 13 на Инженерной улице, их общая площадь превышает 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здания признали аварийными и непригодными для проживания на фоне высокого износа строительных конструкций, в результате в новые квартиры переселили 87 человек. Двухэтажные объекты 1950-х годов постройки находятся в центральной части города, вблизи Сергиево-Посадского института игрушки (СПИИ РУТХП). Инженерная улица является частью прогулочного маршрута «Дружба поколений», поэтому аварийные дома создавали угрозу безопасности для граждан и портили туристический вид. Работы по демонтажу планируют завершить в течение двух недель, после чего территорию очистят от строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.