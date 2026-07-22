Дело в генах, а не в жаре: ученые нашли истинную причину сильной потливости
Science Advances: ученые назвали ген SCN10A причиной первичного гипергидроза
Исследователи нашли генетическую причину первичного гипергидроза. Согласно исследованию в Science Advances, редкие мутации гена SCN10A повышают возбудимость симпатической нервной системы и заставляют потовые железы работать с удвоенной силой.
Что выяснили ученые и как это меняет подход к лечению
Гипергидроз долгое время считали преимущественно дерматологической проблемой, однако новые данные доказали его нейрогенную природу:
- Генетический сбой: В ходе экзомного секвенирования семей с наследственным гипергидрозом ученые выделили ген SCN10A (кодирует натриевый канал NaV1.8). Мутация этого гена подстегивает нервные клетки передавать избыточный сигнал ацетилхолина потовым железам.
- Эксперименты на мышах: Лабораторная блокировка натриевого канала NaV1.8 с помощью экспериментального вещества снизила выработку пота у подопытных животных почти на 70%.
- Два уровня проблемы: Ученые доказали, что патология может формироваться как на уровне регуляции нервной системы (гиперактивный сигнал), так и на уровне самих желез (например, сбои в белке аквапорин-5).
Открытие позволит проводить точную генетическую диагностику и разрабатывать системные препараты, воздействующие напрямую на нервные каналы, а не только симптоматические местные средства.