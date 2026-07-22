Дело в генах, а не в жаре: ученые нашли истинную причину сильной потливости

Эксперименты на мышах: Лабораторная блокировка натриевого канала NaV1.8 с помощью экспериментального вещества снизила выработку пота у подопытных животных почти на 70%.

Два уровня проблемы: Ученые доказали, что патология может формироваться как на уровне регуляции нервной системы (гиперактивный сигнал), так и на уровне самих желез (например, сбои в белке аквапорин-5).