Спасение утопающих: как киевские пенсионеры сами готовят 17-этажку к суровой зиме

Жильцам многоквартирного дома 1970-х годов постройки в Киеве приходится самостоятельно утеплять стены и закупать оборудование на случай зимних блэкаутов. Не имея средств на масштабные работы, пенсионеры и арендаторы добились перераспределения коммунальных взносов для покупки генераторов, передает News.ru.