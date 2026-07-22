Спасение утопающих: как киевские пенсионеры сами готовят 17-этажку к суровой зиме
«Киев24»: жители многоэтажки в Киеве самостоятельно готовят дом к зиме
Жильцам многоквартирного дома 1970-х годов постройки в Киеве приходится самостоятельно утеплять стены и закупать оборудование на случай зимних блэкаутов. Не имея средств на масштабные работы, пенсионеры и арендаторы добились перераспределения коммунальных взносов для покупки генераторов, передает News.ru.
Подробности подготовки дома к холодам
По данным телеканала «Киев24», жители сталкиваются с серьезными трудностями из-за возраста здания и ограниченности бюджета:
- Контингент и финансы: В 17-этажном доме проживают преимущественно пожилые люди и арендаторы, у которых нет возможности оплатить дорогостоящую комплексную термомодернизацию.
- На чем сэкономили: Чтобы найти средства, жильцы добились перераспределения регулярных взносов на содержание придомовой территории.
- Что уже сделано:
- Начат процесс поэтапного утепления бетонных стен;
- Закуплены генератор и инвертор;
- Планируется обеспечить бесперебойное питание лифтов, чтобы они работали даже во время длительных отключений электроэнергии.