Спасение утопающих: как киевские пенсионеры сами готовят 17-этажку к суровой зиме

«Киев24»: жители многоэтажки в Киеве самостоятельно готовят дом к зиме

Общество

Жильцам многоквартирного дома 1970-х годов постройки в Киеве приходится самостоятельно утеплять стены и закупать оборудование на случай зимних блэкаутов. Не имея средств на масштабные работы, пенсионеры и арендаторы добились перераспределения коммунальных взносов для покупки генераторов, передает News.ru.

Подробности подготовки дома к холодам

По данным телеканала «Киев24», жители сталкиваются с серьезными трудностями из-за возраста здания и ограниченности бюджета:

  • Контингент и финансы: В 17-этажном доме проживают преимущественно пожилые люди и арендаторы, у которых нет возможности оплатить дорогостоящую комплексную термомодернизацию.
  • На чем сэкономили: Чтобы найти средства, жильцы добились перераспределения регулярных взносов на содержание придомовой территории.
  • Что уже сделано:
    • Начат процесс поэтапного утепления бетонных стен;
    • Закуплены генератор и инвертор;
    • Планируется обеспечить бесперебойное питание лифтов, чтобы они работали даже во время длительных отключений электроэнергии.

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