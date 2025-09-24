Российские защитники блеснули в предсезонном матче «Рейнджерс» и «Бостона»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжаются предсезонные матчи. В поединке соперников по Центральному дивизиону «Бостон Брюинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме — 5:4.

В составе обеих команд заброшенными шайбами отметились российские защитники. Владислав Гавриков впервые отличился за «Рейнджерс», к которым присоединился в межсезонье, забросив шайбу в меньшинстве. А Никита Задоров стал автором победного гола в овертайме.

Продуктивно провел матч и российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов. За минуту с небольшим до конца основного времени он перевел игру в овертайм, а затем ассистировал Задорову.

В «Рейнджерс» голкипер Игорь Шестеркин начинал матч в стартовом составе, а в середине матча был планово заменен. Нападающий Артемий Панарин участия в игре не принимал.

Ранее форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин подписал с клубом новый трехлетний контракт.