В начале 2000-х Максим Лагашкин и Александр Робак работали над фильмом «Ненасытные». Плавая на яхте в Сен-Тропе. Они заметили тонущую лодку с рэпером Шоном Комбсом и его компанией. Актеры оказали помощь и забрали их на свое судно, сообщил SHOT.

Лагашкин отметил, что не сожалеет о том, что спас Diddy, даже если он и был нелицеприятным персонажем.

Американцы провели два часа на яхте россиян, после чего Diddy пригласил их на свою вечеринку в знак благодарности, но, к счастью, им не удалось туда попасть. По словам актеров, рэпер выглядел совершенно трезвым.

В Голливуде разразился крупный скандал, связанный с вечеринками P. Diddy, ежедневно появляются новые детали. 120 человек, включая несовершеннолетних, намерены подать иски против Комбса, утверждая о сексуальном насилии и эксплуатации, произошедших на его мероприятиях.

Сейчас активно обсуждается версия, что Джастин Бибер мог стать одной из жертв Diddy в возрасте 15 лет. В клипе на песню Yummy он намекает на неприятный опыт на одной из белых вечеринок. P. Diddy грозит пожизненное заключение за предполагаемую сексуальную эксплуатацию на протяжении 10 лет. Среди известных гостей рэпера были Дженнифер Лопес, Дрейк, Бейонсе и другие. После ареста Diddy столкнулись с волной хейта Бейонсе и Джей Зи, что породило заговоры о причастности пары к трагедиям других артистов.

Ранее сообщалось, что Шона Комбса арестовали 17 сентября. Полицейские ворвались в отель, где он остановился, и задержали его.