Более 100 человек обвинили рэпера P. Diddy в сексуальном насилии

Американского рэпера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P. Diddy, обвиняют в сексуальном насилии. Об этом со ссылкой на адвоката звезды сообщает Los Angeles Times.

Иски против артиста готовы подать более 100 человек. Они утверждают, что Комбс подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации. Отмечается, что 25 из 125 пострадавших являются несовершеннолетними.

Большинство исков будет подано в суды Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Шона Комбса арестовали 17 сентября. Полицейские ворвались в отель, где он остановился, и задержали его.

Ранее сообщалось о том, почему Моргенштерн внесен в реестр иноагентов.