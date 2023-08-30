Российских и украинских борцов на чемпионате мира не будут разводить по турнирной сетке
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На чемпионате мира по спортивной борьбе российские и украинские борцы могут встретиться на любой стадии соревнований, их не будут разводить по турнирной сетке. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
«Я считаю, это неправильно – все должно быть по правилам и соответствовать уставу и техническому регламенту соревнований. Никаких уступок и поблажек быть не должно, никаких предложений и попыток не поступало – мне было бы это известно, так как я член технической комиссии международной федерации», – сказал Мамиашвили.
Он выразил надежду, что никаких неприятных инцидентов между российскими и украинскими спортсменами не произойдет.
Борцовский чемпионат мира пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. В его программе будут соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе.