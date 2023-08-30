Российских и украинских борцов на чемпионате мира не будут разводить по турнирной сетке

«Я считаю, это неправильно – все должно быть по правилам и соответствовать уставу и техническому регламенту соревнований. Никаких уступок и поблажек быть не должно, никаких предложений и попыток не поступало – мне было бы это известно, так как я член технической комиссии международной федерации», – сказал Мамиашвили.