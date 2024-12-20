Российских конькобежцев и фигуристов допустят к олимпийской квалификации

Международный союз конькобежцев принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к олимпийской квалификации. Об этом сообщило РИА Новости.

Конькобежцев и фигуристов из Белоруссии и РФ будут допускать к прохождению квалификационного отбора для участия в Олимпийских играх. Данное решение было принято Международным союзом конькобежцев. Спортсменов при этом обязали выступать в нейтральном статусе. В местах, где им предстоит проходить отбор, не должно находиться российских и белорусских флагов. Запрещена также демонстрация любых национальных эмблем, атлетам также категорически запрещается давать любые интервью либо участвовать в пресс-конференциях.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания запретила показывать результаты выступлений россиян на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Такой запрет введен в отношении российских федераций водных видов спорта.