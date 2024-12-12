World Aquatics запретила публиковать результаты россиян на ЧМ-2024

Российским федерациям водных видов спорта запрещено размещать результаты выступлений россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште на своих платформах. Об этом стало известно ТАСС от информированного источника.

Пловцы из России и Белоруссии принимают участие в чемпионате в нейтральном статусе, и им, а также их сопровождающим строго запрещено контактировать с журналистами во время соревнования.

Как сообщил источник, этот запрет, установленный Международной федерацией плавания (World Aquatics), также касается личных тренеров спортсменов и национальных спортивных организаций.

Запрещено осуществлять публикации или любые формы коммуникации с медиа, которые могут связывать участие спортсменов в нейтральном статусе с их страной, находящейся в конфликтной ситуации. Согласно правилам, действительность этих ограничений завершится 16 декабря, на следующий день после окончания мирового первенства, которое началось во вторник, 10 декабря.

Ранее сообщалось, что ISU запланировал допустить российских фигуристов до Олимпиады-2026 в Италии.