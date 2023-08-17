Российских легкоатлетов предупредили о возможном недопуске на Олимпийские игры

Себастьян Коу, глава Мировой ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), заявил о маловероятности участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщает РИА Новости.Спорт. По словам Коу, федерация приняла четкую позицию, и решение о невозможности участия российских спортсменов обусловлено конфликтом на Украине и проведением специальной военной операции России.

Спортивная общественность ожидала принятия окончательного решения относительно участия российских атлетов в предстоящей Олимпиаде в Париже, однако заявление Себастьяна Коу намекает на негативный исход для российской легкоатлетической делегации. Федерация делает акцент на том, что сложившаяся политическая и военная обстановка на Украине создает неблагоприятные условия для участия российских спортсменов в международных соревнованиях.