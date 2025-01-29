Российский актер Котлярский пожаловался на потерю слуха

По информации источника, последние несколько недель артист начал стремительно терять слух. Самостоятельные способы лечения не помогли 52-летнему актеру, и он решил обратиться к медикам.

Как сообщил Mash, причиной отсутствия слуха стала серная пробка, образовавшаяся в ушах Котлярского. Ее убрали, актера успокоили и отправили домой.

Котлярский снимается в кино с 1990 года. Его первой большой работой в кино стала роль майора милиции Станислава Карпова в криминальном телесериале «Глухарь», который вышел в 2008 году.

Зимой 2016 года женился на актрисе Виктории Болдыревой. У них есть дочери Элина и Николь.

Ранее «Абзац» сообщил, что актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на ухудшение состояния здоровья. Она рассказала, что очень плохо себя чувствует, из-за чего ей тяжело говорить. В 2020 году актриса перенесла коронавирус.