Актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на ухудшение состояния здоровья

Алиса Фрейндлих сообщила журналистам о новых проблемах со здоровьем. Актриса призналась, что чувствует себя плохо. Об этом пишет портал «Абзац».

«Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить», — поделилась звезда.

В 2020 году Алиса ужасно перенесла COVID-19. 80% ее легких были поражены, и врачи характеризовали ее состояние как стабильно тяжелое. Однако звезда смогла восстановиться, но сейчас ей снова нелегко.

Недавно 90-летняя актриса заявляла, что, возможно, стоит отвлечься от работы из-за ухудшения самочувствия. Тем не менее Алиса Бруновна не хочет оставлять свою карьеру. По ее словам, ей трудно просто взять и остановиться.

Ранее Алиса Фрейндлих призналась, что была «собственностью» бывшего мужа.