Российский биатлонист Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010

Российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в материалах Спортивного арбитражного суда (CAS).

Апелляция спортсмена, поданная на это решение, была отклонена, и арбитражный суд поддержал выводы антидопингового отдела.

В результате дисквалификации все результаты Устюгова, зафиксированные с 24 января 2010 года до 2014 года, аннулируются. Они включают в себя золото в масс-старте и бронзовую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года.

Устюгов имеет право обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. Ранее этот суд уже лишил его золота Олимпиады в Сочи 2014 года в эстафете за употребление запрещенного вещества оксандролона. Спортсмен также подал апелляцию на это решение.

Устюгов удостоен звания заслуженного мастера спорта России. Он дважды становился олимпийским чемпионом, завоевав золотые медали на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов, а также стал двукратным серебряным призером чемпионата мира в 2011 году.

В 2014 году Устюгов вошел в состав сборной России для участия в зимней Олимпиаде в Сочи. 22 февраля того же года в составе мужской биатлонной команды он выиграл эстафету, что обеспечило России первое место в неофициальном медальном зачете этих игр.

5 апреля 2014 года на Гонке чемпионов в Москве он объявил о завершении своей спортивной карьеры. После ухода из спорта, в декабре 2014 года, Устюгов стал заместителем председателя красноярского регионального отделения общества «Динамо».

Ранее сообщалось, что 15-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко попалась на допинге, из-за чего ей грозит дисквалификация.