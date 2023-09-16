Российский боец ММА Минеев возвращается в зону СВО после победы над бразильцем Карвальо

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев возвращается в свою часть в зону СВО. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

В пятницу Минеев стал участником турнира по кикбоксингу суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Элисте. Его бой с участием бразильца Рафаэля Карвальо был главным событием вечера.

Во втором раунде поединка Минеев отправил соперника в нокаут и защитил чемпионский пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Служивший ранее в ВДВ, Минеев подписал контракт с российской армией. Командование части предоставило ему отпуск для подготовки и участия в бою с Карвальо.