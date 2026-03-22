Российский боец UFC Евлоев одержал 20-ю победу в карьере

Российский боец Мовсар Евлоев выиграл у англичанина Лерона Мерфи на турнире UFC Fight Night 270. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Бой прошел в ночь на 22 марта. Спортсмены провели в октагоне все пять раундов. Судьи раздельным решением отдали победу Евлоеву.

Для Евлоева эта победа стала 20-й в карьере и 10-й в UFC. Мерфи проиграл впервые — до этого у него было 17 побед и одна ничья.

В прошлом году Евлоев рассказывал, чем отличаются русские бойцы от дагестанцев. По его словам, мусульманам нельзя пить алкоголь, курить и встречаться с девушками вне брака. Это помогает им оставаться сосредоточенными и дисциплинированными.