Шесть дней жизни: страшная история о матери из США, убившей новорожденную дочь и всех близких

В американском Лос-Анджелесе семейное торжество, устроенное по случаю рождения дочери, обернулось кровавой трагедией. Согласно данным полиции, 27 мая тридцатилетняя женщина по имени Мэрин Баскиджян открыла огонь из огнестрельного оружия, убив своего мужа, двухлетнего сына и новорожденную дочь, которой было всего шесть дней от роду, сообщил MK.RU со ссылкой на издание New York Post.

По информации издания, трагические события развернулись в доме, принадлежащем родителям супруга убитой женщины. Дом находится в районе Норт-Хиллз. Незадолго до случившегося семья переехала туда из своего прежнего жилья. Причиной переезда стали опасения за собственную безопасность: предыдущий дом в Виннетке за последние два года дважды грабили. Как рассказывали родственники, эти происшествия сильно напугали Мэрин. Для защиты своей семьи муж женщины приобрел пистолет. Именно это оружие и было использовано в трагедии.

По данным издания, особенно шокирующим произошедшее делает тот факт, что буквально за день до стрельбы в доме царила атмосфера любви и радости. Близкие собрались вместе, чтобы отпраздновать рождение малышки. Вечер прошел в уютной, теплой обстановке: звучала музыка, гости ели пиццу и танцевали.

По информации издания, звонок в службу экстренного реагирования поступил незадолго до восьми часов вечера. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела всех членов семьи. Сама нападавшая погибла. Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как убийство. В настоящий момент расследование мотивов преступления продолжается.

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