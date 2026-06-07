Бензина мало, а туристы едут: почему в РСТ не боятся за курортный сезон в Крыму

Сложившаяся в Крыму ситуация с дефицитом автомобильного топлива не окажет негативного влияния на количество отдыхающих, приезжающих на полуостров. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Разговор с журналистами проходил в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам главы РСТ, опасения по поводу того, что туристы начнут массово отказываться от поездок из-за проблем с бензином, беспочвенны. Сезон, по его оценке, пройдет в штатном режиме.

«В целом проблемы с топливом в Крыму были и до этого. Они просто не имели такого яркого освещения. Но они локально вспыхивали и очень эффективно местными региональными властями решались. Я думаю, что существенно это ни на что не повлияет, кроме той вспышки информации, которая в прессе прошла. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема как факт», — сказал он.

Специалист также обратил внимание, что в текущем, 2026 году, количество отдыхающих, посетивших Крым, уже увеличилось на 7,5 процента по сравнению с показателями прошлого года. Он выразил уверенность, что удержать нынешнюю положительную динамику вполне реально. По словам Уманского, по итогам года прирост туристического потока может достичь десяти процентов.

По данным издания, Петербургский международный экономический форум был проведен в период с 3 по 6 июня. Мероприятие длилось четыре дня.

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