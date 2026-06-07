Более 100 тыс. участников на тысяче площадок: в Химках прошла экологическая акция для детей

В пятницу, 5 июня, в День эколога, в подмосковных Химках организовали творческую акцию для детей под названием «Рисуем зеленый мир и экологию». Ребята с помощью цветных мелков на асфальте изобразили свое видение экологического будущего родного региона, сообщила администрация городского округа.

На рисунках юных художников можно было увидеть зеленую планету и синие мусоровозы. Дети также пофантазировали на тему того, как эти машины могли бы выглядеть через 10, 20 или даже 50 лет. Помимо творческой части, для ребят провели познавательную экскурсию: им разрешили посидеть в кабине водителя настоящего мусоровоза и наглядно показали, как работают механизмы, с помощью которых происходит загрузка контейнеров.

Стоит отметить, что эта акция входит в число самых масштабных детских экологических проектов Московской области. За все время существования регионального проекта #МЫДЕТИМО в таких мероприятиях приняли участие более 10 тыс. человек, а общее количество площадок по всему Подмосковью достигло тысячи.

«В Химках особое внимание уделяют раздельному сбору мусора. Эти привычки закладывают с садика. В школе ребятам рассказывают более подробно о сортировке разных фракций. Такие экоакции проходят в разных уголках города еженедельно», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Организаторами выступила компания «ЭкоЛайф». Поддержку оказали Московская областная дума, а также Министерство информации и молодежной политики Московской области. Само мероприятие стало частью регионального проекта #МЫДЕТИМО.

Ранее сообщалось, как в Химках с помощью мультгероя развивают речь у детей.