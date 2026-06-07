Творчество как терапия: после курса лечения Лерчек создает с детьми и возлюбленным объемные картины

Популярный блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает курс лечения от тяжелой болезни. Несмотря на сложности, она не отказывает себе в простых семейных радостях, сообщил Super.

По информации издания, после завершения шестого курса химиотерапии блогер провела вечер в кругу самых близких — со своим возлюбленным, аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини, и детьми. Они посвятили время совместному творчеству.

Сам Луис поделился в социальных сетях кадрами, на которых вся семья увлеченно создает объемные художественные работы. При этом он с улыбкой заметил, что его собственные навыки рисования оставляют желать лучшего.

«Я не знаю, что я делаю, но я стараюсь. У нас семейный творческий момент», — пошутил он.

В ролике также появились дети Валерии — двойняшки. Луис с умилением наблюдал за тем, как ребята работают, и комментировал происходящее. Например, сын блогера делал.

По данным издания, по итогам творческого вечера семья показала результат своих трудов. Получились яркие красочные картины с объемными изображениями лимонов. На общем снимке, сделанном после занятия, Лерчек позировала в парике.

Ранее сообщалось, что тяжелобольная Барбара Брыльска встретила 85-летие в одиночестве.