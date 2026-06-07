Мост в Чонгаре поврежден: Сальдо сообщил о перекрытии движения через АПП «Джанкой» после атаки БПЛА

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале обратился к жителям и гостям региона. Он сообщил, что в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов было повреждено дорожное полотно моста в районе населенного пункта Чонгар.

По информации губернатора региона, в целях обеспечения безопасности движение транспортных средств через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» временно закрыто. Объехать закрытый участок можно через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

Глава региона также добавил, что на месте работают все необходимые профильные службы. О сроках восстановления движения и открытия пункта пропуска будет сообщено дополнительно.

«О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно», — проинформировал губернатор Херсонской области.

В воскресенье, 7 июня, губернатор Сальдо опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором проинформировал об объявлении в регионе ракетной опасности. По его данным, в настоящее время угроза сохраняется. Жителей призвали к бдительности.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 95 украинских БПЛА в ночь на 7 июня.