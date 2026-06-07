Яна Рудковская упала в обморок, а Мот рухнул со сцены — что случилось на премии МУЗ-ТВ 2026 в Москве?

В столице на площадке Live-арена состоялось масштабное вручение «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение». Грандиозный музыкальный вечер запомнился не только выступлениями, но и двумя инцидентами с участием известных артистов, сообщил The Voice.

По информации издания, Яна Рудковская на церемонии внезапно потеряла сознание. Продюсер позже сообщила, что падения удалось избежать благодаря ее подопечному Диме Билану, который находился рядом и успел ее подхватить.

«Душно было очень, но Дима словил меня», — сказала Рудковская журналистам.

По данным издания, второй случай произошел во время выступления рэпера Мота, который решил порадовать публику исполнением своего хита «Шадэ». Вместе с ним на сцене также находились артисты By Индия (настоящее имя — Виктор Вавилов) и Xcho (Хачатур Дунамалян). В разгар зажигательного танца музыкант воскликнул: «Дамы и господа, все руки вверх!» — и в следующий момент не заметил границы сцены и упал. К счастью, артисту оперативно помогли подняться, и он сумел продолжить выступление.

«Жена ногу сломала, тут еще сам упал. Хорошо хоть без последствий», «Господи, Матвей, береги ноги. Достаточно Маши (жена певца. — Прим. ред.) », «Он даже падает шикарно», — The Voice проанализировал реакцию поклонников певца в Сети.

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