Российский боец UFC рассказал, как подцепил серьезную инфекцию в Таиланде

Российский боец UFC Мовсар Евлоев рассказал Sport24, почему долгое время не выходил в октагон. В последний раз он бился в декабре 2024 года, когда победил известного американского бойца Алджамейна Стерлинга.

Евлоев отметил, что был на пике формы в мае–июне прошлого года, но поединок с его участием все время переносился. Тогда он принял ошибочное решение съездить в Таиланд, где подцепил какую-то инфекцию, которая вывела его из строя на несколько месяцев.

«3–3,5 месяца я не тренировался. До Таиланда был на пике форме. Очень тяжело, когда бой переносят на месяц или два — ты уже не можешь расслабиться, стараешься держать форму. Из-за этого, скорее всего, мой организм и подсел в плане иммунитета. По-моему, это был какой-то новый штамм ковида был», — рассказал Евлоев.

21 марта Мовсар Евлоев наконец-то подерется в Лондоне, где его поединок с Лероном Мерфи возглавит турнир UFC. Победитель будет претендовать на титульный поединок в полусреднем весе. В Лондоне сойдутся непобежденные бойцы: у Евлоева 19 побед в смешанных единоборствах, у Мерфи — 17.