В Чехове вынесли приговор по делу о ДТП, в котором пострадал ребенок

Чеховский городской суд вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал малолетний ребенок, виновным признали 38-летнего мужчину - его обвиняют по п.п. «а» «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 28 августа 2025 года. Подсудимый управлял автомобилем марки «Пежо» и передвигался по автодороге вблизи деревни Змеевка, когда нарушил правила дорожного движения и совершил съезд в кювет. На фоне этого машина перевернулась и врезалась в столб линии электропередач. Малолетнему пассажиру автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.