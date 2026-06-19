В подмосковных ФАПах провели почти 70 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2026 года в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах провели почти 70 тыс. телемедицинских консультаций, они позволяют жителям сельских территорий получить комментарий врача из поликлиники, в том числе узкопрофильного. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицинские технологии делают медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных населенных пунктов. Благодаря ей, пациенты могут проконсультироваться с врачом рядом с домом, не тратя время на поездку в поликлинику», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На онлайн-приеме пациенты также могут расшифровать анализы и исследования, скорректировать лечение, продлить рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист и не только.

Записаться на него можно в том числе через приложение «Добродел:Телемедицина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.