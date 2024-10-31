Российский борец Шериев победил украинца и выиграл бронзу ЧМ по борьбе

Борец вольного стиля из России Иналбек Шериев завоевал бронзовую медаль проходящего в эти дни в албанской Тиране чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях.

Состоявшийся в весовой категории до 70 килограммов поединок между Шериевым и представителем Украины Василием Шуптаровым закончился убедительной победой российского вольника.

Стоит отметить, что представители выступают на этом данном турнире в нейтральном статусе без гимна и флага РФ.

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