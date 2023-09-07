Российский чемпион мира по боксу потерял 10 миллионов долларов из-за неудачных бизнес-проектов

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по боксу Сергей Ковалев рассказал в соцсетях, что потерял $10 млн из-за того, что ввязывался в сомнительные бизнес-проекты.

С большими победами на ринге пришли большие деньги. Боксер охотно откликался на предложения друзей поучаствовать в бизнес-проектах, которые казались привлекательными, а на деле были «сказками про белого бычка».

Ковалев признался, что его подвело отсутствие финансовой грамотности и невозможность следить за своими инвестициями, поскольку тогда он все время посвящал боксу.

Ковалев владел чемпионскими поясами по версии WBA super, IBF и WBO. В 2015 году он стал первым россиянином, признанным боксером года по версии авторитетного журнала The Ring.

На профессиональном ринге Ковалев провел 40 боев, в 35 одержал победу, четыре проиграл и один поединок завершил вничью. В своем последнем бою в мае 2022 года он победил болгарина Тервела Пулева.