Российский чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в зоне СВО

По словам тренера спортсмена Владимира Кортунова, Бархатов ушел воевать в составе ЧВК «Вагнер» в начале года. Погиб в апреле при невыясненных обстоятельствах. Открытой информации по этому поводу не было, – родные Максима узнали о его смерти только вчера.

Бархатову был 41 год. У него остались мать, супруга и сестра.

Ранее бывший «лифтер» был директором красноярского «Татышев-парка». В 2021 году он был осужден на шесть лет за получение взятки в особо крупных размерах. Бархатов заключил без торгов ряд прямых контрактов с с компанией «Курьер-Авто М» на общую сумму более 60 млн рублей. В обмен на это он получил в подарок автомобиль Lexus LX570.