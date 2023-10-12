Российский футболист погиб в ДТП

Сегодня ночью на трассе Пермь – Екатеринбург разбился автомобиль с футболистами клуба «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила.

33-летний защитник Евгений Ситников погиб на месте. Еще один футболист, Кирилл Кочетов, находится в коме, Денис Федорочев и Кирилл Мельников получили травмы различной тяжести.

Спортсмены ехали из Перми в Нижний Тагил на тренировку своей команды.

Все пострадавшие игроки являются воспитанниками пермского футбола. Они перешли в тагильский клуб в этом году, когда «Уралец» вернул себе профессиональный статус и впервые с 2006 года получил право выступать во второй лиге российского футбола.