Российский голкипер блестяще дебютировал в НХЛ

Российский голкипер Арсений Сергеев провел первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Калгари Флеймз». Дебют получился успешным для 23-летнего вратаря.

Сергеев провел заключительный матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (3:1). Голкипер отразил 27 из 28 бросков (96,4%) и был признан первой звездой матча.

«Флеймз» выбрали Сергеева на драфте-2021 в седьмом раунде. Еще за год этого уроженец Ярославля перебрался за океан и выступал за юниорские и студенческие команды. В этом году Сергеев дебютировал и в АХЛ, второй по значимости североамериканской лиге. За фарм «Калгари Рэнглерс» он провел 28 матчей, пропуская в среднем 3,29 шайбы и отражая 89,8% бросков.

