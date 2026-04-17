Эксперт рассказала, как выбрать хорошие пельмени без вреда для здоровья

Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, как правильно выбирать пельмени и на какие нюансы стоит обращать внимание.

По словам эксперта, дорогие пельмени (400–600 рублей за кг) содержат начинку из натурального мяса — говядины, свинины или птицы. При варке такое мясо приобретает сероватый оттенок. Мука из твердых сортов пшеницы позволяет изделиям не разваливаться и сохранять форму, часто в виде завитушек.

В бюджетном сегменте (150–250 рублей за кг), пояснила Фоменко, в фарш добавляют муку, крахмал или даже кашу с животными жирами. Чтобы скрыть недостатки, производители используют нитрит натрия — консервант, применяемый в колбасном производстве. Из-за низкокачественной муки и ошибок в замесе тесто рвется при варке. Кроме того, в дешевых пельменях могут присутствовать усилители вкуса (глутамат натрия), химические красители, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, соя и сахар.

Специалист подчеркнула, что сами по себе пельмени не представляют угрозы, но при выборе стоит отдавать предпочтение проверенным маркам с понятными этикетками. Главный индикатор качества, резюмировала эксперт, — цена: в слишком дешевых полуфабрикатах практически нет мяса.

Ранее сообщалось, что главные факторы появления живота — гиподинамия и переедание.